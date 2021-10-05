Если сотрудник не оповестил работодателя о больничном, его могут лишить премии

Об уходе на больничный надо извещать работодателя. Так считает Роструд.

Инспекторы ссылаются на статью 214 ТК, в которой перечислены обязанности работника в области охраны труда.

Один из пунктов гласит:

Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя об ухудшении состояния своего здоровья.

При этом форма извещения законом не установлена.

Такое разъяснение Роструд дает в ответ на вопрос работницы, которая известила начальство по WhatsApp, но работодатель заявил, что это не считается и необходимо звонить по телефону.

Другой человек пожаловался в Роструд, что на работе приняли нормативный акт, обязывающий предупреждать о болезни. Тех, кто не известил, лишают премии. Это вообще законно?

Да, ответил Роструд.

Работодатель может принять ЛНА, по которому сотрудники будут обязаны оповещать об уходе на больничный.

Что касается премии, то эта выплата производится при выполнении работником условий для ее начисления, предусмотренных локальным нормативным актом.

Например, там можно предусмотреть, что если работник не сообщил о нетрудоспособности, то премию ему не дадут.