Про какие премии надо написать в трудовой книжке

Раньше в раздел трудовой книжки о награждениях не вносились данные о регулярных ежемесячных премиях. В новых правилах такого уточнения нет. Значит премии надо отражать в трудовой?
Такой вопрос задали Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».
Напомним, с 1 сентября 2021 года вступили в силу новые правила ведения бумажных трудовых книжек.
Изменения претерпел и раздел о награждениях.
Какие сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги вносятся в трудовую:
При этом в старых правилах была следующая норма:
|По старым правилам
|По новым правилам
|о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных решений
|-
|о награждении наградами Президента РФ и Правительства РФ, наградами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов (в отношении членов профсоюзов)
|о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами, производимом работодателями
|о награждении почетными грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами, производимом работодателями
|о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ, а также коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине
Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся.Сейчас ее нет.
Как пояснил Роструд, все премии, если они определены как вид поощрения, необходимо вносить в трудовую книжку.
Отметим, что для электронных трудовых книжек записей о награждении в принципе не предусмотрено.