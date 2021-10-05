Про какие премии надо написать в трудовой книжке

Раньше в раздел трудовой книжки о награждениях не вносились данные о регулярных ежемесячных премиях. В новых правилах такого уточнения нет. Значит премии надо отражать в трудовой?

Такой вопрос задали Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Напомним, с 1 сентября 2021 года вступили в силу новые правила ведения бумажных трудовых книжек.

Изменения претерпел и раздел о награждениях.

Какие сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги вносятся в трудовую:

По старым правилам По новым правилам о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных решений - о награждении наградами Президента РФ и Правительства РФ, наградами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов (в отношении членов профсоюзов) о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами, производимом работодателями о награждении почетными грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами, производимом работодателями о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ, а также коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине

При этом в старых правилах была следующая норма:

Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся.

Как пояснил Роструд, все премии, если они определены как вид поощрения, необходимо вносить в трудовую книжку.

Отметим, что для электронных трудовых книжек записей о награждении в принципе не предусмотрено.