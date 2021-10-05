Как учесть расходы на вакцинацию сотрудников

Расходы на платную вакцинацию или ревакцинацию против ковида можно учесть при расчете налога на прибыль, считает Минфин.

Такой вывод сделан из письма министерства от 09.09.2021.

Расходы на проведение профилактических прививок против ковида можно учесть в расходах при расчете налога на прибыль. Так как они относятся к расходам «на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности».

Минфин напомнил, что работодатель обязан обеспечивать нормальные и безопасные условия труда для сотрудников. В этот пункт включаются расходы на вакцинацию, в том числе и против ковида.

Кроме этого, работодатель обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.