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Как учесть расходы на вакцинацию сотрудников

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Рубрика Налог на прибыль
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Расходы на платную вакцинацию или ревакцинацию против ковида можно учесть при расчете налога на прибыль, считает Минфин.

Такой вывод сделан из письма министерства от 09.09.2021.

Расходы на проведение профилактических прививок против ковида можно учесть в расходах при расчете налога на прибыль. Так как они относятся к расходам «на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности».

Минфин напомнил, что работодатель обязан обеспечивать нормальные и безопасные условия труда для сотрудников. В этот пункт включаются расходы на вакцинацию, в том числе и против ковида.

А вот и отчетный период. Не допускайте ошибок! Приходите на бесплатный вебинар «Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах». Он пройдет 11 октября в 16:00 по Мск.

Кроме этого, работодатель обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Расходы на коронавирусную вакцинацию работодатель учитывает как другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией

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