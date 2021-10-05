Вызывают на комиссию в ИФНС? Расскажем, как подготовиться и как ее пройти

Налоговики стали широко практиковать вызовы предпринимателей на побудительные комиссии — это когда выездной проверки еще нет, но налоги уже доначислили и предлагают их уплатить. Собираемость НДС с таких комиссий очень большая. А что делать, если вызвали именно вас?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать «Что делать, если вызвали на комиссию ИФНС по проблемным контрагентам?».

Самое главное, что было на вебинаре:

допроверочные «побудительные» к уплате комиссии налоговиков — кого на них вызовут;

В какой форме проводят «побудительные комиссии»;

правовые основы для проведения «побудительных комиссий»;

как подготовиться к заседанию комиссии;

что вам могут сказать и что важно услышать;

тактика поведения;

какое решение принять и какие риски оценить.

Спикеры:

Татьяна Проценко , адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».

, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры». Алексей Борисов, адвокат, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».

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