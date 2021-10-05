Вызывают на комиссию в ИФНС? Расскажем, как подготовиться и как ее пройти

Налоговики стали широко практиковать вызовы предпринимателей на побудительные комиссии — это когда выездной проверки еще нет, но налоги уже доначислили и предлагают их уплатить. Собираемость НДС с таких комиссий очень большая. А что делать, если вызвали именно вас?
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать «Что делать, если вызвали на комиссию ИФНС по проблемным контрагентам?».
Самое главное, что было на вебинаре:
- допроверочные «побудительные» к уплате комиссии налоговиков — кого на них вызовут;
- В какой форме проводят «побудительные комиссии»;
- правовые основы для проведения «побудительных комиссий»;
- как подготовиться к заседанию комиссии;
- что вам могут сказать и что важно услышать;
- тактика поведения;
- какое решение принять и какие риски оценить.
Спикеры:
- Татьяна Проценко, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».
- Алексей Борисов, адвокат, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».
В «Клерк.Премиум» запись доступна бесплатно.
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