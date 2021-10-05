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Повышать налоги нужно только в крайнем случае, считает Кудрин

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Рубрика Экономика России
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Кудрин указал, что стабильность налоговой системы важна для инвестиционного климата. И призвал повышать налоги только в крайнем случае. Но будут ли его слушать?

Об этом глава Счетной палаты сказал на парламетских слушаниях по рпоекту бюджета.

«Я бы еще раз повторил, давайте к налогам, к их изменению, повышению подходить в крайнем случае, все-таки стабильность налоговой системы — это очень важное обстоятельство для инвестиционного климата», — сказал Кудрин.

Цитата по «РИА Новости».

Вообще, он это периодически говорит. Например, в мае он сказал, что любые изменения в налогах вызывают раздражение.

Вот только вряд ли власти откажутся от наполнения бюджета.

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