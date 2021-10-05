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Неверную кредитную историю можно будет исправить онлайн

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Рубрика Банки
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С 2022 года люди смогут оспорить кредитную историю, обратившись прямо в банк вместо бюро кредитных историй. Заявление можно будет отправить в электронной форме.

Об этом сообщают на сайте регулятора.

«Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам, операторам инвестиционных платформ и лизинговым компаниям с 1 января 2022 года предоставить возможность заемщикам подавать заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, в электронной форме».

Подавать такие заявления можно будет с помощью:

  • мобильного приложения банка;
  • личного кабинета на сайте;
  • электронной почты.

Однако это только рекомендация, а не обязанность банков. Поэтому формат заявления об оспаривании кредитной истории будет зависеть от их внутренних регламентов. Но принять его банки будут обязаны.

Сейчас для оспаривания кредитной истории надо подать заявление в бюро кредитных историй. А с 2022 года его можно будет подать напрямую в банк или в микрофинансовую организацию.

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