Налоговики хоть и считают земельный и транспортный налоги сами, но проводят сверку с компаниями и ИП. Вот только для сверки зачем-то вызывают в инспекцию по шаблонному требованию. А в его недрах пишут, что все можно прислать по ТКС. У них нет нормальной формы уведомления?

Рассказал налоговый юрист Антон Свирякин в «Красном уголке бухгалтера».

«Подобные письма из налоговой, кроме смеха, конечно, больше ничего не вызывают. Однако, вопрос: кому ещё приходило подобное с аналогичным содержанием? Вопрос для понимания масштаба маразма налоговиков».

Вообще, все в кучу сложили. И время приема с 7 до 21 с понедельника по пятницу, и то, что уведомление о вызове, но информацию предлагают отправить по ТКС или через Личный кабинет. Непонятно, чему нужно верить: форме или содержанию.

В комментариях и пишут — непонятно, зачем вызывать налогоплательщика для сверки:

«Для сверки не обязательно вызывать налогоплательщика, причем в такое странное время».

А кто-то пишет, что потом сбоем назовут:

«Чуть позже скажут: это сбой ПО, можете не приходить. Вот такая она, цифровизация».

Кто-то считает, что хоть они сами налоги и считают, все равно сверяются. Только с формой документа не все хорошо:

«У них отсутствует какая-то форма для уведомления, вот и присылают в таком виде. Мне тоже пришло, только где написано „Информационное письмо“ у меня написано „Справочно. Без явки в ИФНС“.

А (в конце 2019 г. что ли) приходило письмо в нормальном виде, так же о сверке по земле и транспорту.

С 2020 г. они же сами начисляют земельный и транспортный налог, а со следующего года будут и налог на имущество по кадастровой стоимости сами начислять, вот молодцы и шлют, чтобы мы вовремя все выверяли с ними. Но вот с формой их система подкачала».