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😷 Что болит у бухгалтеров?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
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«Клерку» нужна помощь бухгалтеров. Ну, чтобы стать еще круче и помогать бухгалтерам в ответ.

Мы постоянно запускаем новые сервисы: например, «Консультации» и «Разборы» — и расширяем нашу команду экспертов. Но для новых идей нам нужна ваша помощь.

Современный бухгалтер — это какой-то фантастический персонаж: немножко бухгалтер, немножко кадровик, немножко финансовый директор, и при этом еще семье успевает уделить внимание. Мы вами восхищаемся, дорогие читатели :) Поделитесь секретом: чего вам больше всего не хватает?

У нас есть подписка «Клерк.Премиум» — там обучение, неограниченные ответы на вопросы, статьи-инструкции. У нас уже несколько тысяч подписчиков.

Но мы понимаем, что убедить директора потратить даже 20 тыс руб. в год на обучение и консультации (хотя, такая цена, как у нас — самая низка на рынке) — сложно.

Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях:

  • какие темы курсов и вебинаров важнее всего сейчас для бухгалтеров;
  • какой формат консультаций нужен, чтобы вы выбрали «Клерк.Премиум»;
  • какие еще сервисы добавить в подписку, чтобы вы на нее решились;
  • какие возражения в вашей, например, компании выскажет директор, когда вы скажете, что вам нужен «Клерк.Премиум».

Го в комменты, мы сразу будем забирать ваши идеи :)

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