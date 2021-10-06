«Клерку» нужна помощь бухгалтеров. Ну, чтобы стать еще круче и помогать бухгалтерам в ответ.

Мы постоянно запускаем новые сервисы: например, «Консультации» и «Разборы» — и расширяем нашу команду экспертов. Но для новых идей нам нужна ваша помощь.

Современный бухгалтер — это какой-то фантастический персонаж: немножко бухгалтер, немножко кадровик, немножко финансовый директор, и при этом еще семье успевает уделить внимание. Мы вами восхищаемся, дорогие читатели :) Поделитесь секретом: чего вам больше всего не хватает?

У нас есть подписка «Клерк.Премиум» — там обучение, неограниченные ответы на вопросы, статьи-инструкции. У нас уже несколько тысяч подписчиков.

Но мы понимаем, что убедить директора потратить даже 20 тыс руб. в год на обучение и консультации (хотя, такая цена, как у нас — самая низка на рынке) — сложно.

Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях: какие темы курсов и вебинаров важнее всего сейчас для бухгалтеров;

какой формат консультаций нужен, чтобы вы выбрали «Клерк.Премиум»;

какие еще сервисы добавить в подписку, чтобы вы на нее решились;

какие возражения в вашей, например, компании выскажет директор, когда вы скажете, что вам нужен «Клерк.Премиум».

Го в комменты, мы сразу будем забирать ваши идеи :)