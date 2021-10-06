«Клерку» нужна помощь бухгалтеров. Ну, чтобы стать еще круче и помогать бухгалтерам в ответ.
Мы постоянно запускаем новые сервисы: например, «Консультации» и «Разборы» — и расширяем нашу команду экспертов. Но для новых идей нам нужна ваша помощь.
Современный бухгалтер — это какой-то фантастический персонаж: немножко бухгалтер, немножко кадровик, немножко финансовый директор, и при этом еще семье успевает уделить внимание. Мы вами восхищаемся, дорогие читатели :) Поделитесь секретом: чего вам больше всего не хватает?
У нас есть подписка «Клерк.Премиум» — там обучение, неограниченные ответы на вопросы, статьи-инструкции. У нас уже несколько тысяч подписчиков.
Но мы понимаем, что убедить директора потратить даже 20 тыс руб. в год на обучение и консультации (хотя, такая цена, как у нас — самая низка на рынке) — сложно.
Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях:
- какие темы курсов и вебинаров важнее всего сейчас для бухгалтеров;
- какой формат консультаций нужен, чтобы вы выбрали «Клерк.Премиум»;
- какие еще сервисы добавить в подписку, чтобы вы на нее решились;
- какие возражения в вашей, например, компании выскажет директор, когда вы скажете, что вам нужен «Клерк.Премиум».
Го в комменты, мы сразу будем забирать ваши идеи :)