Российский работник белорусской компании может сам выбрать, по закону какой страны за него будут идти взносы

Для россиян, работающих в Беларуси, и белоруссов, работающих в России – особые правила социального обеспечения.

Действует договор между РФ и РБ о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006.

Об этом напоминает ФНС в письме № БС-3-11/6330@ от 21.09.2021.

В документе рассмотрена ситуация: гражданин РФ работает в РФ по трудовому договору о дистанционной работе. Работодатель – белорусская организация.

Если человек работает там же, где и живет, а его работодатель – в другой стране, то применяются законы страны работодателя или же сотрудник сам выбирает, законодательство какой страны по соцстрахованию для него более приемлемо.

Этот выбор надо оформить в виде заявления, которое подается работодателю.