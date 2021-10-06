Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Российский работник белорусской компании может сам выбрать, по закону какой страны за него будут идти взносы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Страховые взносы
Версия для печати

Для россиян, работающих в Беларуси, и белоруссов, работающих в России – особые правила социального обеспечения.

Действует договор между РФ и РБ о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006.

Об этом напоминает ФНС в письме № БС-3-11/6330@ от 21.09.2021.

В документе рассмотрена ситуация: гражданин РФ работает в РФ по трудовому договору о дистанционной работе. Работодатель – белорусская организация.

Если человек работает там же, где и живет, а его работодатель – в другой стране, то применяются законы страны работодателя или же сотрудник сам выбирает, законодательство какой страны по соцстрахованию для него более приемлемо.

Этот выбор надо оформить в виде заявления, которое подается работодателю.

Подборка полезных мероприятий

Разместить