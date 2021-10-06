💸 Расходы по перевозке можно подтвердить не только транспортной накладной, но и другими документами

Подтвердить расходы на перевозку груза для налогообложения прибыли можно другими документами. Не только транспортной накладной, напоминает Минфин.
Такое разъяснение дано в письме министерства от 08.09.2021.
При расчете налога на прибыль для подтверждения расходов на транспортировку могут учитываться любые документы о перевозке груза, которые соответствуют ГК.
То есть это может быть транспортная накладная или иной документ.
С 1 января 2022 года будут применяться электронные перевозочные документы – читать тут.