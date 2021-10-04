🚚 С 1 января 2022 года будут применяться электронные перевозочные документы. Их формат разработала ФНС

Готов электронный формат транспортной накладной и других перевозочных документов. У транспортной накладной, в частности, будет как минимум 4 файла обмена.

Проект опубликован на федеральном портале.

Речь идет о следующих документах: электронная транспортная накладная;

электронный заказ-наряд;

электронная сопроводительная ведомость.

Поясним, согласно закону № 336-ФЗ от 02.07.2021 будет создана государственная информационная система, где будут храниться электронные перевозочные документы и сведений, содержащиеся в них. Из этой системы эти документы смогут получать органы власти.

В вышеназванном законе сказано, что форму электронной накладной, порядок ее оформления, и формат утверждает ФНС.

В проекте ФНС о формате говорится, что транспортная накладная в электронной форме включает четыре обязательных файла обмена.

Чей файл обмена Какие сведения содержит файл Чьей подписью подписывается файл файл обмена информации грузоотправителя об участниках перевозки; о существенных условиях договора перевозки; о поданном под погрузку транспортном средстве и его водителе; о грузе и сопроводительных документах на него; о фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза в транспортное средство УКЭП грузоотправителя файл обмена информации перевозчика о приеме груза к перевозке, состоящей из дополнительных к информации грузоотправителя сведений перевозчика в отношении принятия вверяемого груза и фактических обстоятельств погрузки груза в транспортное средство УКЭП перевозчика файл обмена информации грузополучателя о приеме груза от перевозчика; о характеристиках принятого груза и обстоятельствах приемки УКЭП грузополучателя файл обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза) дополнительные к информации грузополучателя сведения перевозчика в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи сведений перевозчика в отношении груза, выданного грузополучателю УКЭП перевозчика

Ранее на «Клерке» писали, что с 1 по 30 октября 2020 года ряд крупнейших российских грузоперевозчиков и операторов ЭДО примут участие в эксперименте Минтранса по внедрению электронной транспортной накладной и электронного путевого листа.