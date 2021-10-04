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🚚 С 1 января 2022 года будут применяться электронные перевозочные документы. Их формат разработала ФНС

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Готов электронный формат транспортной накладной и других перевозочных документов. У транспортной накладной, в частности, будет как минимум 4 файла обмена.

Проект опубликован на федеральном портале.

Речь идет о следующих документах:

  • электронная транспортная накладная;
  • электронный заказ-наряд;
  • электронная сопроводительная ведомость.

Поясним, согласно закону № 336-ФЗ от 02.07.2021 будет создана государственная информационная система, где будут храниться электронные перевозочные документы и сведений, содержащиеся в них. Из этой системы эти документы смогут получать органы власти.

В вышеназванном законе сказано, что форму электронной накладной, порядок ее оформления, и формат утверждает ФНС.

В проекте ФНС о формате говорится, что транспортная накладная в электронной форме включает четыре обязательных файла обмена.

Чей файл обмена

Какие сведения содержит файл

Чьей подписью подписывается файл

файл обмена информации грузоотправителя

об участниках перевозки;

о существенных условиях договора перевозки;

о поданном под погрузку транспортном средстве и его водителе;

о грузе и сопроводительных документах на него;

о фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза в транспортное средство

УКЭП грузоотправителя

файл обмена информации перевозчика

о приеме груза к перевозке, состоящей из дополнительных к информации грузоотправителя сведений перевозчика в отношении принятия вверяемого груза и фактических обстоятельств погрузки груза в транспортное средство

УКЭП перевозчика

файл обмена информации грузополучателя

о приеме груза от перевозчика;

о характеристиках принятого груза и обстоятельствах приемки

УКЭП грузополучателя

файл обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)

дополнительные к информации грузополучателя сведения перевозчика в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи сведений перевозчика в отношении груза, выданного грузополучателю

УКЭП перевозчика

Ранее на «Клерке» писали, что с 1 по 30 октября 2020 года ряд крупнейших российских грузоперевозчиков и операторов ЭДО примут участие в эксперименте Минтранса по внедрению электронной транспортной накладной и электронного путевого листа.

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