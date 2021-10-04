🚚 С 1 января 2022 года будут применяться электронные перевозочные документы. Их формат разработала ФНС

Готов электронный формат транспортной накладной и других перевозочных документов. У транспортной накладной, в частности, будет как минимум 4 файла обмена.
Проект опубликован на федеральном портале.
Речь идет о следующих документах:
- электронная транспортная накладная;
- электронный заказ-наряд;
- электронная сопроводительная ведомость.
Поясним, согласно закону № 336-ФЗ от 02.07.2021 будет создана государственная информационная система, где будут храниться электронные перевозочные документы и сведений, содержащиеся в них. Из этой системы эти документы смогут получать органы власти.
В вышеназванном законе сказано, что форму электронной накладной, порядок ее оформления, и формат утверждает ФНС.
В проекте ФНС о формате говорится, что транспортная накладная в электронной форме включает четыре обязательных файла обмена.
Чей файл обмена
Какие сведения содержит файл
Чьей подписью подписывается файл
файл обмена информации грузоотправителя
об участниках перевозки;
о существенных условиях договора перевозки;
о поданном под погрузку транспортном средстве и его водителе;
о грузе и сопроводительных документах на него;
о фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза в транспортное средство
УКЭП грузоотправителя
файл обмена информации перевозчика
о приеме груза к перевозке, состоящей из дополнительных к информации грузоотправителя сведений перевозчика в отношении принятия вверяемого груза и фактических обстоятельств погрузки груза в транспортное средство
УКЭП перевозчика
файл обмена информации грузополучателя
о приеме груза от перевозчика;
о характеристиках принятого груза и обстоятельствах приемки
УКЭП грузополучателя
файл обмена информации перевозчика о выдаче груза грузополучателю (лицу, управомоченному на получение груза)
дополнительные к информации грузополучателя сведения перевозчика в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи сведений перевозчика в отношении груза, выданного грузополучателю
УКЭП перевозчика
Ранее на «Клерке» писали, что с 1 по 30 октября 2020 года ряд крупнейших российских грузоперевозчиков и операторов ЭДО примут участие в эксперименте Минтранса по внедрению электронной транспортной накладной и электронного путевого листа.