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С доходов по интеллектуальной собственности не надо будет платить налог на прибыль

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Рубрика Налог на прибыль
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Власти решили возобновить льготы по налогу на прибыль по доходам в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД), выявленных в ходе инвентаризации.

На федеральном портале опубликован проект, подготовленный Минэкономразвития.

Льгота будет действовать 3 года, а для малого бизнеса — 5 лет.

Напомним, такая льгота уже была — с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года.

Ее суть в том, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущественных прав на РИД, выявленных в ходе проведенной компанией инвентаризации имущества.

В пояснительной записке отмечается, что отмена «прибыльной» льготы по правам на РИД с 1 января 2020 стала сдерживающим фактором при оформлении прав на интеллектуальную собственность. Компании не заинтересованы в выявлении прав на РИД.

В МЭР рассчитывают, что возобновление действия льготы выведет РИД из серой зоны рынка, привлечет потенциальных покупателей лицензий или исключительных авторских прав, обеспечит рост прибыли бизнесу.

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