Лизинговые автомобили можно сдавать в субаренду. Но ОКВЭД лучше открыть

Если в договоре лизинга автомобиля есть разрешение на субаренду, то сдавать машины можно. Но ОКВЭД лучше открыть, считает эксперт.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Добрый день. Руководитель компании на ОСН (компания занимается деятельностью, необлагаемой НДС и экспортом товара) хочет взять автомобили в лизинг и сдавать их в субаренду. Может ли компания это делать без соответствующего ОКВЭДа? Какие риски и налоговые последствия ждут?».

Ответил эксперт «Клерка» Надежда Камышева:

«Добрый день. Коммерческая организация может заниматься любой не запрещенной законом деятельностью.

Поэтому никто не может запретить сдавать в субаренду лизинговые автомобили, кроме самой лизинговой компании.

Согласно пункту. 2 ст. 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду, если иное не установлено Гражданским кодексом, другим законом или иными правовыми актами. Иное в вашем случае не установлено.

Такое согласие может содержаться в самом договоре лизинга, либо надо отдельно его делать.

Что касается ОКВЭД. Эти коды — всего лишь статистика. Это не разрешение на ведение определенной деятельности.

Во избежание проблем с различными контролирующими органами, коды лучше в ЕГРЮЛ внести, это достаточно просто».