🍛 Оплатили сотрудникам питание? Удерживаем НДФЛ на дату фактической оплаты

Оплата питания признается доходом сотрудника, полученным в натуральной форме. Дата получения такого дохода — дата оплаты питания сотруднику, напоминает Минфин.

Такой подход применяется для исчисления и уплаты НДФЛ. Об этом сказано в письме министерства от 14.09.2021.

По ст. 211 НК, к доходам, полученным работником в натуральной форме, относится оплата за него работодателем питания, отдыха, обучения в интересах. То есть все услуги, которые сделаны в интересах сотрудника.

А датой получения дохода работника, полученного в виде бесплатного питания, является день оплаты питания.