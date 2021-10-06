Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🍛 Оплатили сотрудникам питание? Удерживаем НДФЛ на дату фактической оплаты

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Оплата питания признается доходом сотрудника, полученным в натуральной форме. Дата получения такого дохода — дата оплаты питания сотруднику, напоминает Минфин.

Такой подход применяется для исчисления и уплаты НДФЛ. Об этом сказано в письме министерства от 14.09.2021.

По ст. 211 НК, к доходам, полученным работником в натуральной форме, относится оплата за него работодателем питания, отдыха, обучения в интересах. То есть все услуги, которые сделаны в интересах сотрудника.

А датой получения дохода работника, полученного в виде бесплатного питания, является день оплаты питания.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Отчетность за 9 мес. 2021: избегаем ошибок в декларациях и расчетах». Он пройдет 11 октября в 16:00 по Мск.

Подборка полезных мероприятий

Разместить