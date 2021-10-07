Совмещать ПСН и УСН по одной деятельности в одном городе нельзя

Минфин продолжает настаивать на своем мнении о запрете на совмещение предпринимателями спецрежимов, хотя напрямую в НК это не прописано.
Речь идет об одновременном применении УСН и ПСН. Да, по НК это разрешено, отмечает Минфин в своем очередном письме (№ 03-11-06/74685 от 15.09.2021).
Но такое совмещение, по мнению чиновников, не всегда возможно.
В отношении одного и того же вида деятельности, осуществляемого на территории одного муниципального района или нескольких районов одного города ПСН и УСН одновременно применяться не могут.
Такой вывод сделан в письме.
Напомним, аналогичное письмо Минфин выпустил месяц назад.
Между тем такой запрет может привести к абсурдным ситуациям. Ведь применение ПСН добровольное. Чтобы начать применять этот режим надо оформить патент. Нет патента — нет ПСН.
Если ИП открыл новый магазин в своем городе и не купил на него патент, что ему делать?
Применять ПСН без патента нельзя, а применять УСН запрещает Минфин, так как по рознице этот ИП в этом городу уже применяет ПСН.
Получается замкнутый круг...