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Совмещать ПСН и УСН по одной деятельности в одном городе нельзя

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Рубрика ПСН
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Минфин продолжает настаивать на своем мнении о запрете на совмещение предпринимателями спецрежимов, хотя напрямую в НК это не прописано.

Речь идет об одновременном применении УСН и ПСН. Да, по НК это разрешено, отмечает Минфин в своем очередном письме (№ 03-11-06/74685 от 15.09.2021).

Но такое совмещение, по мнению чиновников, не всегда возможно.

В отношении одного и того же вида деятельности, осуществляемого на территории одного муниципального района или нескольких районов одного города ПСН и УСН одновременно применяться не могут.

Такой вывод сделан в письме.

Напомним, аналогичное письмо Минфин выпустил месяц назад.

Между тем такой запрет может привести к абсурдным ситуациям. Ведь применение ПСН добровольное. Чтобы начать применять этот режим надо оформить патент. Нет патента — нет ПСН.

Если ИП открыл новый магазин в своем городе и не купил на него патент, что ему делать?

Применять ПСН без патента нельзя, а применять УСН запрещает Минфин, так как по рознице этот ИП в этом городу уже применяет ПСН.

Получается замкнутый круг...

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