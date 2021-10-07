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Фитнес-клубам до 16 октября надо подать заявку на включение в перечень для вычета по НДФЛ

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Рубрика Социальный вычет
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Сейчас вовсю идет процесс формирования перечня спортивных компаний, посещая которые люди будут получать вычет. До 16 октября продлится сбор заявок, до 1 ноября появятся региональные перечни, до 1 декабря выйдет общий перечень.

Эту тему обсудили на экспертном совещании в ОНФ.

Напомним, с 2022 года вводится социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Вернуть налог можно, если ваш фитнес-клуб или спортивная секция вашего ребенка включены в специальный перечень.

Недавно правительство утвердило правила ведения такого перечня.

Минспорта до 1 декабря сформирует реестр на основании данных, которые предоставляют регионы.

При этом бизнес должен подать заявку до 16 октября. Региональные власти проверят, соответствует ли компания всем критериям, и внесет ее в список. Это сделают до 1 ноября.

На совещании в ОНФ затронули вопрос взаимодействия организаций с ФНС в случае возврата клиентам авансовых платежей за абонементы. Как налоговики узнают, что услуги фактически не оказаны? Человек купил клубную карту, а потом передумал и ему вернули деньги. Такое нечастно, но бывает.

Для разъяснения порядка действий в подобных ситуациях Народный фронт направит официальный запрос в ФНС.

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