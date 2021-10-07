Столовую оштрафовали на полмиллиона за ковидные нарушения

В Иркутске идут массовые проверки организаций общепита, которые ранее уже штрафовали за нарушения антиковидных мер. За повторные нарушения штрафуют до 1 млн, либо закрывают на 90 суток.

Всего проверили 74 организации, в 4 нашли нарушения.

Власти проверяют соблюдение масочного и перчаточного режимов, социальную дистанцию, запасы СИЗ. За повторные нарушения по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП грозят штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб., либо приостановка деятельности до 90 суток, а должностных лиц — штрафуют от 300 до 500 тыс. руб., либо дисквалификация до 3 лет.

Так, иркутскую столовую за повторное нарушение оштрафовали на 500 тысяч, владельцу кофейни придется заплатить 150 тысяч, а пекарне остановили работу на 5 дней.

«Всего сотрудники министерства труда и занятости Иркутской области повторно проверили 74 организации, ранее привеченные судами к административной ответственности. Нарушения касались не соблюдения масочного режима персоналом и посетителями, социальной дистанции, отсутствия необходимого запаса средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении местных властей.

Всего в Иркутской области за время действия ограничений оштрафовали 116 лиц на 2 млн рублей. Половину уже взыскали в бюджет.

По материалам «ИркСиб».