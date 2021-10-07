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Где с 2022 года можно будет купить рецептурные лекарства онлайн

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Рубрика Отраслевой учет
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Медикаменты, которые выдаются по рецепту, можно будет купить онлайн с 1 января 2022 года. Но только в трех регионах: в Москве, Подмосковье и Белгородской области, сообщает Минпромторг.

Об пилотном проекте онлайн-продажи рецептурных лекарств рассказал глава министерства Денис Мантуров на форуме Ecomference Rupost Retail Week:

«С 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Определены пилотные регионы, это Москва, Московская и Белгородская области, вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована».

Эти регионы были выбраны для пилотного проекта, так как в них уже прошла проверка системы онлайн-продажи лекарств по электронным рецептам, выданным в виде QR-кодов.

Глава Минпромторга также уточнил, что «наша страна здесь — в передовиках».

Материал по «РИА Новости».

Напоминаем, с 2020 года была разрешена онлайн-продажа безрецептурных лекарств. Подробнее — тут.

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