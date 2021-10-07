Работник был в отпуске за свой счет последние два года. Как рассчитать ему отпускные?

Перенести расчетный период для отпускных можно в том случае, если за последние 12 месяцев работнику не выплачивалась зарплата.

Причина отсутствия заработка не важна — даже если все это время работник был в отпуске за свой счет.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Добрый день. Сотрудник работает в организации с 2016 г. С ноября 2019 г. по сентябрь 2021 г. он находился в отпуске за свой счет. С прошлых периодов у него накопилось 35 дней основного отпуска и сейчас он хочет использовать 28 дней.

Подскажите, пожалуйста, какой период брать для расчета среднего заработка, ведь за последние два года у него не было начислений».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Добрый день. Обратимся к Постановлению Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 „Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы“. В пункте 6 написано:

В случае, если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период или за период, превышающий расчетный период, либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за предшествующий период, равный расчетному.

Таким образом, для расчета вы берете 12 месяцев до ухода сотрудника в отпуск за свой счет.

И еще обратите внимание на то, что из стажа, дающего право на отпуск, нужно исключить периоды отпуска за свой счет, превысившие 14 календарных дней в рабочем году».