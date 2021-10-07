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Можно ли фотографировать работника, который нарушает трудовую дисциплину?

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Рубрика Охрана труда
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Сотрудник чудит, и вы хотите сделать фото или видео, чтобы задокументировать нарушение трудовой дисциплины? Отдельное согласие на съемку не надо, утверждает Роструд.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф:

«Вправе ли специалист по охране труда проводить фото- и видеосъемку работников при фиксации нарушений требований охраны труда мобильным телефоном или фотоаппаратом (например, отсутствие защитной каски) с целью дальнейшего использования в акте выявленных нарушений?

Если не вправе, то что требуется для получения разрешения на фото- и видеосъемку работников, нарушающих требования охраны труда?»

Роструд ответил, что фиксировать нарушения в этом случае можно даже на личный телефон.

Главное — одновременное соблюдение двух условий:

  • фото- или видеосъемка нарушений закреплена во внутренних документах;
  • есть подписанное работником согласие на обработку их персональных данных.

Ранее на «Клерке» писали, как грамотно уволить сотрудника, который нарушает дисциплину.

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