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Простой надо будет оплачивать по-новому

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Рубрика Трудовое право
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Статью ТК об оплате простоя перепишут. Минтруду придется разработать поправки в статью 157 ТК, которая регламентирует простой. Судьи КС нашли в этой норме правовой пробел.

Сегодня вышло постановление Конституционного суда, в котором рассматривалось дело артистки театра.

Женщина некоторое время не выступала и не репетировала и ей снизили зарплату до 2/3 от оклада.

Дело в том, что согласно ч. 5 ст. 157 ТК, если творческие работники временно не выступают, это время не считается простоем.

Этот период нужно оплачивать в размере и порядке, которые установлены колдоговором или иным ЛНА.

Никакого минимального предела для такой оплаты не установлено. Между тем, даже для простоя есть законодательный минимум. А в данном случае — это не простой, но минимальный размер в законе никак не регламентируется. Как же так?

В постановлении КС говорится: «Отсутствие в законе минимального размера оплаты времени, в течение которого творческие работники не задействованы в репетициях и спектаклях, является пробелом в правовом регулировании».

Таким образом, часть пятая статьи 157 ТК не соответствует Конституции и посему власти должны в кратчайшие сроки внести в нее поправки.

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