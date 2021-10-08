Вернуть НДФЛ при покупке квартиры можно не только с зарплаты

Налоговый вычет можно оформить и на доходы от вкладов. То есть получить вычет по НДФЛ, например, при покупке жилья, оплате обучения или лечения. А также стандартный вычет на детей.
Такой ответ дали налоговики в разделе «Часто задаваемые вопросы» на сайте ФНС. Но только в отношении социального налогового вычета.
Вычет по НДФЛ можно применить к доходам, полученным в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.
В ответе ФНС сослалась на «основную налоговую базу» по НДФЛ, с который уплачивается налог по ставке 13% или 15%, при условии превышения 5 млн рублей годового дохода.
В такую базу нельзя включать доходы:
- дивиденды (в том числе от иностранной организации);
- в виде выигрышей от азартных игр и лотерей;
- по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами;
- по операциям РЕПО (продажа с последующим выкупом) с ценными бумагами;
- по операциям займа ценными бумагами;
- от участия в инвестиционном товариществе;
- по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, которые учитывают на индивидуальном инвестиционном счете;
- в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании (в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании).
Такая же позиция у налоговой и в отношении стандартных налоговых вычетов. Об этом ранее писали на «Клерке».Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».