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«Орбанк» лишили лицензии

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Рубрика Банки
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Причины отзыва регулятор пишет стандартные — банк не исполнял предписания и нарушал законодательство о борьбе с отмыванием доходов. А кроме того, банк использовали его владельцы для кредитования своих компаний.

Банк был на 289 месте в банковской системе.

«Объединенный резервный банк», или АО «Орбанк», по мнению ЦБ:

  • неоднократно нарушал банковское законодательство, в том числе о противодействии отмыванию денег;
  • игнорировал предписания регулятора последние 12 месяцев.

Кроме того, регулятор указал, что деятельность банка была в основном направлена на обслуживание интересов руководства и собственников этого банка. А также на связанные с ними компании — на них приходилась большая часть кредитного портфеля. Судя по всему, банк использовали для получения кредитов.

Банк в системе страхования вкладов, так что в пределах 1,4 млн деньги вкладчикам обещают вернуть. Правда, в последний год ЦБ запрещал банку привлекать деньги вкладчиков.

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