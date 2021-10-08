🚓 Агрегаторов такси начали штрафовать за непривитых водителей

Первый штраф за отсутствие прививки от ковида был выписан Сити-Мобил. Размер штрафа — 50 тыс. рублей. Причем оштрафовали не водителя, а самого агрегатора.
Об законности штрафа написали на сайте Минтранспорта Подмосковья со ссылкой на решение суда.
«Королёвский городской суд поддержал иск Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области к Сити-Мобил за отсутствие у водителя сертификата и Qr-кода о прохождении вакцинации от Covid-19. Это первая судебная практика в России, когда суд привлек агрегатора к ответственности за подобное нарушение».
Размер штрафа сократили в два раза — со 100 тыс. до 50 тыс. рублей. Так как агрегатор привлекался впервые.
А еще, в пресс-службе министерства сказали, что компании некоторых сфер деятельности должны были привить не менее 60% сотрудников до 15 августа. Такси к ним тоже относится.
Суд признал законным отстранение сотрудников при отсутствии прививки против ковида. Подробнее – тут.