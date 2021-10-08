🚓 Агрегаторов такси начали штрафовать за непривитых водителей

Первый штраф за отсутствие прививки от ковида был выписан Сити-Мобил. Размер штрафа — 50 тыс. рублей. Причем оштрафовали не водителя, а самого агрегатора.

Это первая судебная практика по вопросу штрафов за отсутствие вакцинации.

Об законности штрафа написали на сайте Минтранспорта Подмосковья со ссылкой на решение суда.

«Королёвский городской суд поддержал иск Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области к Сити-Мобил за отсутствие у водителя сертификата и Qr-кода о прохождении вакцинации от Covid-19. Это первая судебная практика в России, когда суд привлек агрегатора к ответственности за подобное нарушение».

Размер штрафа сократили в два раза — со 100 тыс. до 50 тыс. рублей. Так как агрегатор привлекался впервые.

Напоминаем, за отсутствие вакцинации против ковида у сотрудников компанию оштрафуют по ст.20.6.1 КоАП на сумму от 100 до 300 тыс. рублей.

А еще, в пресс-службе министерства сказали, что компании некоторых сфер деятельности должны были привить не менее 60% сотрудников до 15 августа. Такси к ним тоже относится.