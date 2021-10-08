За доход, равный МРОТ, предлагают не платить НДФЛ

Предлагается ввести новый налоговый вычет в размере МРОТ на трудоспособного человека. А также предоставлять такие налоговый вычет на каждого иждивенца.

Петиция была опубликована на сайте РОИ.

Предлагается установить необлагаемый НДФЛ минимум. И приравнять его к МРОТ.

Причем не только на самого человека, но и на всех его иждивенцев. То есть, например, на детей.

За инициативу проголосовало уже боле 1,2 тыс. человек. А против — всего 48 человек.

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