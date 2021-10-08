Главный бухгалтер не должен подписывать договор о полной материальной ответственности. Если он будет виноват, организация понесет убыток, и это докажут, то привлекут к ответственности.
«Коллеги, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, заключение с ГБ договора о полной материальной ответственности, это сейчас норма?».Кто-то ответил, что законодательство на это главбуха не обязывает. Только по обоюдному согласию:
На что автор вопроса ответил — расчетный счет.
Но такой ответ еще больше смутил комментаторов:
«Электронная подпись сегодня у вас, а завтра утром он пойдёт ногами в банк и снимет деньги по чеку, или подаст бумажную платёжку. А днем спросит „где деньги, Зин“. Совсем там... берега потеряли».А кто-то разъяснил разницу между материальной ответственностью и полной материальной:
«В ТК РФ речь о трудовом договоре: „Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером“. В этом случае, мы как бы все за свои действия отвечаем — или ты не ГБ, здесь как бы все логично и справедливо.
То есть, если я накосячила, и фирма понесла убытки, то если докажут что убыток — прямой результат моих действий/бездействия — то извините, приперли, сама виновата.А полная мат. ответственность устанавливается в соответствии договором — это, в моем понимании, ответственность за сохранность мат. ценностей (денег, ЦБ, СМ и т д)».
Но многие посоветовали не подписывать такой договор:
«Это не норма. Оно вам вообще надо? Я бы не согласилась. Оно мне зачем? А если в отпуске что-то случится, когда вы не сможете присутствовать, тоже отвечать будете?Пусть платёжки в банк сам гендир и подписывает. У нас так и было. Мы загружал, а он СМС диктовал на реестр платежей».
А что бы вы посоветовали, друзья?
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