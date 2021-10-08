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Топ-менеджер крупного застройщика попался на мошенничестве. Обвинение уже выдвинули

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Рубрика Мошенничество
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В столице задержали Александра Лефеля, бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» по делу о мошенничестве. Обвинение уже предъявили.

Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы:

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В качестве меры пресечения — заключили под стражу. Следствие уже предъявило ему обвинение. Ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особоукрупном размере, ему грозит до 10 лет.

Лефель является директором по развитию регионов ПАО «ГК Самолет». Ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний «ПИК».

А вот какие подробности пишут в канале «Мысли-Немысли».

«Произошедшее не имеет отношения к его работе в группе «Самолет». Он попался именно по заявлению самого «ПИКа». Обвинение касается работы Лефеля на компанию в период с 2016 по 2018 годы, когда он занимал должность вице-президента по региональному развитию. Лефель был уволен из ГК «ПИК» более 2 лет назад, в апреле 2019 года».

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