Топ-менеджер крупного застройщика попался на мошенничестве. Обвинение уже выдвинули

В столице задержали Александра Лефеля, бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» по делу о мошенничестве. Обвинение уже предъявили.

Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы:

В качестве меры пресечения — заключили под стражу. Следствие уже предъявило ему обвинение. Ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особоукрупном размере, ему грозит до 10 лет.

Лефель является директором по развитию регионов ПАО «ГК Самолет». Ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний «ПИК».

А вот какие подробности пишут в канале «Мысли-Немысли».