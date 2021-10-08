Бумажной трудовой можно подтвердить стаж, даже после перехода на ЭТК

Для подтверждения стажа и дохода до перехода на ЭТК сотрудники могут принести работодателю бумажную трудовую, ведомости на выплату зарплаты, а также копии других справок и приказов, поясняет Минтруд.

Такие разъяснения дало министерство в письме от 30.09.021 № 14-6/ООГ-9289.

Суть вопроса: как подтвердить трудовой стаж для расчета больничного за периоды до перехода на электронную трудовую, то есть до 31.12.2020. Можно ли использовать трудовую, выданную на руки, и справки о зарплате? Или только трудовые договоры.

Минтруд ответил, что в этом случае можно использовать такие документы от прошлых работодателей.

Если трудовой книжки нет или информация о работе в ней отсутствует:

письменными трудовыми договорами;

справками;

выписками из приказов;

ведомостями на выдачу заработной платы.

То есть бумажная трудовая, которая есть на руках у сотрудника, после перехода на ЭТК является документом, подтверждающим трудовой стаж до 2020 года.

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