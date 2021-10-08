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Какой доход брать ИП при совмещении УСН и ПСН для распределения страховых взносов: реальный или потенциальный?

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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ИП, совмещающему патент и упрощенку, для учета взносов лучше брать реальную выручку, а не потенциальный доход. А распределять их можно поквартально, отвечает эксперт.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«При определении доли доходов по ПСН в общем доходе берется выручка по ПСН или потенциальный доход? Надо распределить страховые взносы. Считала 9 месяцев по выручке.

И распределять надо ежемесячно или квартально? Просто доли сильно скачут ежемесячно. Что в конце года в УСН будет?».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Для раздельного учета по взносам лучше брать реальную выручку, а не потенциальный доход. По крайней мере, так считает Минфин

В соответствии с пунктом 8 статьи 346.18 Кодекса налогоплательщики, применяющие УСН, перешедшие по отдельным видам деятельности на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, ведут раздельный учет доходов и расходов по разным специальным налоговым режимам. В случае невозможности разделения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально долям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении указанных специальных налоговых режимов.

В аналогичном порядке следует распределять суммы уплаченных страховых взносов. Письмо Минфина от 29.12.2020 № 03-11-03/4/116148.

Считать доли можно поквартально. Вам надо составить учетную политику по раздельному учету, где это и указать».

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