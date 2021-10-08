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Что директору и главбуху нужно знать про обыск и как быть к нему готовыми

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Рубрика Полиция
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Понятия «обыск» и «осмотр» — разные. Однако не все это знают, чем и пользуется полиция с налоговиками. У которых главные доводы — потрясти грозными бумажками и задавить психологически. Как этому грамотно противостоять?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору».

Самое главное, что было на вебинаре:

  • Где и в каких помещениях могут проводить обыск.
  • Кто и на основании каких документов может проводить обыск.
  • Какими правами обладают лица у которых проводится обыск.
  • Кто такие понятые и какова их роль при проведении обыска.
  • Что могут изъять при обыске, как правильно оформить изъятие и как не остаться с «пустыми» руками после проведения обыска.
  • Как минимизировать риски и защитить свою информацию.

Спикер — Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности.

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