Что директору и главбуху нужно знать про обыск и как быть к нему готовыми

Понятия «обыск» и «осмотр» — разные. Однако не все это знают, чем и пользуется полиция с налоговиками. У которых главные доводы — потрясти грозными бумажками и задавить психологически. Как этому грамотно противостоять?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Обыск в компании: как проводят и что знать бухгалтеру и директору».

Самое главное, что было на вебинаре:

Где и в каких помещениях могут проводить обыск.

Кто и на основании каких документов может проводить обыск.

Какими правами обладают лица у которых проводится обыск.

Кто такие понятые и какова их роль при проведении обыска.

Что могут изъять при обыске, как правильно оформить изъятие и как не остаться с «пустыми» руками после проведения обыска.

Как минимизировать риски и защитить свою информацию.

Спикер — Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности.

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