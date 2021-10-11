Иностранные фирмы должны сдать сообщение о бенефициарах: куда, когда и как

До 28 марта 2022 года иностранные компании будут сдавать новую форму сообщения об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Бланк сообщения опубликован на федеральном портале проектов.

Напомним, Федеральный закон № 100-ФЗ от 20.04.2021 расширил перечень инофирм, которым надо раскрывать информацию о бенефициарах. Поправки в статью 23 НК вступают в силу с 01.01.2022.

В письме № ШЮ-4-13/13705@ от 30.09.2021 ФНС разъяснила, кто и какие сведения должен сдавать.

Для удобства мы собрали разъяснения в таблицу.