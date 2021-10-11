Иностранные фирмы должны сдать сообщение о бенефициарах: куда, когда и как

До 28 марта 2022 года иностранные компании будут сдавать новую форму сообщения об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Бланк сообщения опубликован на федеральном портале проектов.
Напомним, Федеральный закон № 100-ФЗ от 20.04.2021 расширил перечень инофирм, которым надо раскрывать информацию о бенефициарах. Поправки в статью 23 НК вступают в силу с 01.01.2022.
В письме № ШЮ-4-13/13705@ от 30.09.2021 ФНС разъяснила, кто и какие сведения должен сдавать.
Для удобства мы собрали разъяснения в таблицу.
Кто сдает
иностранные организации
иностранные структуры без образования юридического лица
Что сдают
сведения об участниках
Какую информацию раскрывают
Какие сведения сдавать не надо
об изменении состава участников
об изменении состава учредителей, бенефициаров, управляющих
Срок сдачи сведений
до 28 марта по состоянию на 31 декабря предшествующего года
Куда сдавать
В ИФНС по месту постановки на учет.
Если есть несколько мест постановки, то в какое-то одно по выбору.
Остальные ИФНС, в которых компания состоит на учете, информировать о выборе не надо
Кто не сдает
иностранные организации, которые состоят на учете в ИФНС только на основании оказания ими услуг в электронной форме