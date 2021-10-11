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Оформление имущества на детей не избавит родителей от налогов по нему

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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Началась кампания по рассылке уведомлений на уплату налогов и в ФНС полетели запросы от возмущенных граждан по поводу уплаты налогов детьми. Откуда у детей деньги? Неужели они должны платить налоги?

Должны, ответила ФНС в письме № БС-2-21/1378@ от 22.09.2021.

Дело в том, что по Конституции каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

По НК человек может участвовать в налоговых отношениях через законного или уполномоченного представителя.

Для детей законными представителями являются:

  • усыновители;
  • опекуны;
  • попечители.

Эти люди осуществляют правомочия по управлению детским имуществом, в том числе и исполняют обязанности по уплате налогов в отношении этого имущества.

В общем оформление имущества на детей никак не избавит родителей от налогов по нему. Платить все равно придется.

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