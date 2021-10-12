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У инвалидов нет льгот по транспортному налогу на мощные авто

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Рубрика Транспортный налог
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За Ладу Калину или Рено Логан инвалиду налог платить не надо. А вот за Крайслер Пацифику придется платить.

Речь идет о налоговом законодательстве Москвы. В ФНС обратился инвалид, владелец автомобиля Крайслер Пацифика, у которого накопился долг по транспортному налогу за 2017 и 2019 годы в размере 70 тыс. руб.

Мужчина надеется на льготы или хотя бы на отсрочку.

Льгот по такому автомобилю нет, сообщает ФНС в письме № КЧ-19-8/344@ от 21.09.2021.

Законом г. Москвы от 09.07.2008 № 33 «О транспортном налоге» инвалиды 1 и 2 группы освобождаются от налога за авто мощностью до 200 л. с.

У Пацифики мощность 237 л. с., поэтому льготы не будет. Налог придется платить.

Что касается отсрочки, то по региональным налогам она дается максимально на 1 год.

По налогу со сроком уплаты 03.12.2018 год уже давно прошел, так что отсрочки не будет.

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