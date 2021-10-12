Ставка НДФЛ за приз в конкурсе: 13 %, 15 % или 35 %

Доходы в виде выигрышей и призов в конкурсах, играх и других мероприятиях облагаются НДФЛ. По какой ставке — зависит от условий этих мероприятий (рекламные они или нет).
Разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-05/75630 от 17.09.2021.
Вид мероприятия
Ставка НДФЛ
Необлагаемая сумма, руб.
Стимулирующие мероприятия (конкурсы, игры и другие мероприятия в целях рекламы товаров, работ и услуг)
35 %
4 000
игры и другие мероприятия не в целях рекламы товаров, работ и услуг
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