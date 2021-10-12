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Ставка НДФЛ за приз в конкурсе: 13 %, 15 % или 35 %

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Рубрика НДФЛ
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Доходы в виде выигрышей и призов в конкурсах, играх и других мероприятиях облагаются НДФЛ. По какой ставке — зависит от условий этих мероприятий (рекламные они или нет).

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-05/75630 от 17.09.2021.

Вид мероприятия

Ставка НДФЛ

Необлагаемая сумма, руб.

Стимулирующие мероприятия (конкурсы, игры и другие мероприятия в целях рекламы товаров, работ и услуг)

35 %

4 000

игры и другие мероприятия не в целях рекламы товаров, работ и услуг

  • 13 % с дохода до 5 млн рублей;
  • 15 % с дохода свыше 5 млн рублей

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