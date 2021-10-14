Доходы IT-компаний от рекламного ПО с 2021 года не учитываются для льготных взносов

Если фирма разработала ПО, которое будет использоваться в рекламных целях, имеет значение, какие права получит заказчик — исключительные или неисключительные. От этого зависит, учитывать доход для льготных взносов или нет.

С 2021 года поменялись льготы по взносам для IT-компаний и условия их применения.

Совокупный тариф снизился с 14 % до 7,6 %.

Одним из условий применения пониженных тарифов является доля профильных доходов в общей массе доходов.

Перечень этих льготных доходов, которые учитываются в числителе, в 2021 изменился.

Теперь не учитывается передача прав на программы, использование которых заключается:

в распространении рекламы в Интернете;

в получении доступа к рекламной информации;

в размещении в Интернете предложений о приобретении (реализации) товаров;

в осуществлении поиска информации о потенциальных покупателях (продавцах) или заключении сделок.

В 2020 году такого условия для льгот не было.

Поэтому при расчете права на льготу за 2020 год передача прав на такие рекламные программы учитывается. А в 2021 году — не учитывается.

При этом доходы от передачи исключительных прав на разработанные программы для ЭВМ в целях применения пониженных взносов как до, так и после 01.01.2021 учитываются в доле льготных доходов независимо от того, для чего будут использоваться такие программы.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-05/74799 от 15.09.2021.