Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Доходы IT-компаний от рекламного ПО с 2021 года не учитываются для льготных взносов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Страховые взносы
Версия для печати

Если фирма разработала ПО, которое будет использоваться в рекламных целях, имеет значение, какие права получит заказчик — исключительные или неисключительные. От этого зависит, учитывать доход для льготных взносов или нет.

С 2021 года поменялись льготы по взносам для IT-компаний и условия их применения.

Совокупный тариф снизился с 14 % до 7,6 %.

Одним из условий применения пониженных тарифов является доля профильных доходов в общей массе доходов.

Перечень этих льготных доходов, которые учитываются в числителе, в 2021 изменился.

Теперь не учитывается передача прав на программы, использование которых заключается:

  • в распространении рекламы в Интернете;
  • в получении доступа к рекламной информации;
  • в размещении в Интернете предложений о приобретении (реализации) товаров;
  • в осуществлении поиска информации о потенциальных покупателях (продавцах) или заключении сделок.

В 2020 году такого условия для льгот не было.

Поэтому при расчете права на льготу за 2020 год передача прав на такие рекламные программы учитывается. А в 2021 году — не учитывается.

При этом доходы от передачи исключительных прав на разработанные программы для ЭВМ в целях применения пониженных взносов как до, так и после 01.01.2021 учитываются в доле льготных доходов независимо от того, для чего будут использоваться такие программы.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-05/74799 от 15.09.2021.

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить