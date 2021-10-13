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Если при разводе по брачному договору вам отошла квартира мужа, придется платить НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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После развода при получении квартиры по брачному договору НДФЛ не будет, если квартира изначально была общей.

Потому что один из них становится единоличным владельцем части имущества, которым владел и ранее, но совместно с супругом.

То есть если у супругов было общее имущество, которое по брачному договору отписано жене, то облагаемого НДФЛ дохода у нее не возникает.

Вместе с тем у кого-то из супругов может быть имущество, купленное до брака, или полученное в дар во время брака.

Если такая недвижимость, будучи личной собственностью мужа, отходит жене, то у нее возникает обязанность платить НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/74835 от 15.09.2021.

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