Если при разводе по брачному договору вам отошла квартира мужа, придется платить НДФЛ

После развода при получении квартиры по брачному договору НДФЛ не будет, если квартира изначально была общей.

Потому что один из них становится единоличным владельцем части имущества, которым владел и ранее, но совместно с супругом.

То есть если у супругов было общее имущество, которое по брачному договору отписано жене, то облагаемого НДФЛ дохода у нее не возникает.

Вместе с тем у кого-то из супругов может быть имущество, купленное до брака, или полученное в дар во время брака.

Если такая недвижимость, будучи личной собственностью мужа, отходит жене, то у нее возникает обязанность платить НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/74835 от 15.09.2021.