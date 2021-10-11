Бизнес увидел угрозу для себя в росте зарплат

В Санкт-Петербурге с января по осень на 9,5% выросла средняя номинальная зарплата. Бизнес видит в этом угрозу — придется поднимать цены или закрываться.

В январе она составляла 66 тыс. руб. в месяц, а к концу лета — 73 тыс. руб. По прогнозу администрации города, в следующем году в Петербурге она достигнет 80,2 тыс. руб., а к 2024 году — 91,8 тыс. руб.

Повышать зарплаты бизнес начала из-за необходимости замены иностранных работников российскими.

По словам заместителя председателя комитета по труду и занятости населения Николая Рогачева, опирающегося на данные отраслевых исследований, 50-70% работодателей города увеличили зарплаты и заложили их индексацию в бюджеты на следующий год. А по данным налоговой, за 7 месяцев поступления в бюджет выполнили на 72%. Почти половина из них — от НДФЛ, они составили 188,8 млрд руб.

Бизнес в росте зарплат видит негативные последствия для себя. К примеру, в общепите цены выросли на 30% для компенсации потерь из-за роста зарплат. Кроме того, снижается качество услуг.

По материалам «РБК».