💸 Платите иностранцам зарплату наличкой? Придется столько же отдать на штрафы

Нормы ТК не могут быть важнее валютного законодательства, считают суды. Нельзя платить иностранцу зарплату наличкой, даже если он не дал согласия на выплату через банк.

Компания за один месяц выплатила зарплату иностранцам через кассу. Сумма зарплаты — 400 тыс. рублей. За это фирму оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Это не единственный случай, когда легко можно нарушить валютное законодательство и попасть на штрафы. Узнать, в каких еще ситуациях это бывает и как от них защититься — можно из авторского курса « Валютные операции: все, что нужно знать для работы без штрафов ».

Компания пыталась этот штраф оспорить, но не тут-то было. Суды встали на сторону налоговиков.

Да, требования к способу выплаты заработной платы установлены в статье 136 ТК, и так называемое "зарплатное рабство" там запрещено. Это было главным аргументом работодателя, ведь сотрудник не дал свое согласие на выплату зарплаты через банк.

Но с иностранцами не все так просто.

Суд указал, что требования к способу выплаты заработной платы иностранным работникам, помимо статьи 136 ТК, установлены также Федеральным законом № 173-ФЗ о валютном контроле. В этом законе нет нормы, разрешающей платить зарплату наличными. Выплата должна быть через банк.

Нормы 173-ФЗ не противоречат нормам ТК, говорится в решении Арбитражного суда Московского округа (дело № А41-13006/21). Трудовые права нужно соотносить не только с ТК, но и с другими нормативными правовыми актами, в том числе положениями закона № 173-ФЗ.

В итоге суд не только оставил решение о штрафе в силе, но и не уменьшил его размер, хотя компания об этом просила.

В общем, если будете платить зарплату иностранцем наличкой, от 75 до 100 % этой выплаты придется отдать в бюджет в виде штрафа.

Обсуждая запрет на выплату зарплаты наличными сотрудникам-иностранцам, наши читатели высказывали мнение, что это неправильно. Якобы нормы ТК должны превалировать над нормами валютного законодательства.

Как показал суд — это не так.