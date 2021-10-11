В незаконном дроблении стали часто обвинять малый бизнес

Налоговики часто стали дергать на предпроверочный анализ небольшие группы компаний с выручкой до 250 млн в год. Копают под дробление и хотят побуждать доуточняться.

Рассказал основатель и руководитель «Комплаенс решения» Иван Кузнецов на своей странице в Facebook.

«За последние время столкнулись с несколькими очень похожими предпроверочными анализами, так что можно говорить об определенной системности: дробление бизнеса, все организации зарегистрированы и осуществляют деятельность в Москве, группы компаний с незначительной совокупной выручкой в 200-250 млн руб. в год.

Потенциальные доначисления большие, так как мало НДС-ных расходов.

Возможно, расчет именно на добровольное уточнение налоговых обязательств и неготовность спорить с налоговиками.

Есть кейс, где налогоплательщик серьезно к проблеме не отнесся, решили справиться своими силами. Допросы и ответы на требования навевают осеннюю грусть... Вывод: маленьких в большом городе тоже могут покусать.

Коллеги, сталкиваетесь с предпроверочными анализами по дроблению „малышей“ в Москве, или системы нет, просто у нас так совпало?».

В комментариях пишут, что и в Перми подобное происходит:

«За последний год тенденция в Перми, например, такая: компании именно с упомянутым размером выручки под предпроверочный анализ по разным поводам. Может быть, такой размер выручки — новый триггер?».

А еще есть мнение, что бизнесу непрозрачно намекают — что раз из малого уже вырос, пора бы НДС платить.

«Это же естественно. И метод добровольного-принудительного убеждения тоже.

Малому бизнесу вырастающему до среднего значения намекают, что пора бы и НДС начать платить.

При этом, если надавить слишком сильно и разогнать всех — налоговая останется без кормушки. Давно пора всем понять — налоговая служба это не палач, а поводырь бизнеса. А если будет не так — то кирдык бизнесу.

Я вот сейчас смотрю на действия иных регуляторов и думаю, они реально свято уверены в том, что они должны покарать всех и каждого? Уничтожить любую деятельность в своей зоне ответственности под ноль?».