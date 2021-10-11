Вирусолог предложил штрафовать людей за отказ от вакцинации. В Кремле против

Штраф за отказ от вакцинации против ковида можно отнести к косвенному ущербу бюджету и медицине. Поэтому сумма в 5 тыс. рублей будет приемлемой, считает вирусолог. Но пресс-секретарь президента с этим не согласился.

С предложением о введении штрафов выступил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в интервью радиостанции «Говорит Москва»:

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мер для тех групп населения, где риск очень высокий. Если говорить про сумму, то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной».

Он также сказал про то, что сейчас за вредные привычки людям приходится платить. Например, при покупке алкоголя или табака — акцизы:

«Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжёлым грузом ложатся на систему здравоохранения».

Поэтому отказ от вакцинации против ковида можно также штрафовать. Так как тяжелое течении болезни оказывает большой ущерб для медицины и бюджета.

«Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», — сказал вирусолог.

А вот в Кремле с эти не согласились. Такое предложение противоречит «социальному характеру» государства:

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране.

Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — президент Путин»,

— сказал Дмитрий Песков.

Цитата по «РИА Новости».