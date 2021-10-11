Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Тинькофф стал системно значимым банком

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

ЦБ добавил Тинькофф Банк в список системно значимых. Регулятор принял такое решение благодаря его быстрому росту и обширной клиентской базе.

В самом банке это ожидали в 2023 году. Председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк в сентябре говорил, что включение «Тинькофф» в список системно значимых не окажет негативного влияния на нормативы группы.

«Капитала нам достаточно на этот год и на следующий. Если будет включение в список системно значимых банков, будут нормативы увеличиваться, но, учитывая тот запас, который у нас сейчас есть, больше 2 п.п. (от норматива достаточности собственных средств Н1. — РБК), мы себя чувствуем комфортно», — говорил он.

Цитата по «РБК».

В ЦБ такое решение объяснили большой клиентской базой и стремительным развитием банка.

«Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы».

Всего в перечень системно-значимых теперь входит 13 банков:

1

Безлимитные  консультации и 300+ курсов и вебинаров для бухгалтеров  . Успевайте подписаться на «Клерк. Премиум».

Подборка полезных мероприятий

Разместить