Тинькофф стал системно значимым банком

ЦБ добавил Тинькофф Банк в список системно значимых. Регулятор принял такое решение благодаря его быстрому росту и обширной клиентской базе.

В самом банке это ожидали в 2023 году. Председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк в сентябре говорил, что включение «Тинькофф» в список системно значимых не окажет негативного влияния на нормативы группы.

«Капитала нам достаточно на этот год и на следующий. Если будет включение в список системно значимых банков, будут нормативы увеличиваться, но, учитывая тот запас, который у нас сейчас есть, больше 2 п.п. (от норматива достаточности собственных средств Н1. — РБК), мы себя чувствуем комфортно», — говорил он.

Цитата по «РБК».

В ЦБ такое решение объяснили большой клиентской базой и стремительным развитием банка.

«Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы».

Всего в перечень системно-значимых теперь входит 13 банков:

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