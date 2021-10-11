ИП, у которого нет расходов по профессиональной деятельности, могут заподозрить в отмывании денег

С 1 октября банки могут заблокировать счет ИП, если он переводит все деньги на личные счета.

То есть у него нет никаких расходов по профессиональной деятельности.

Такой пункт есть в указании ЦБ от 20 октября 2020 г. № 5599-У в новом разделе № 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводах денежных средств»:

«Операция по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств на счета, открытые ему как физическому лицу, при условии отсутствия по счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».

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