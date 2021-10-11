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Научным организациям добавят штрафы до 800 тыс. руб. за иностранцев

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Рубрика Государственные ведомства
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Научные организации планируют штрафовать наравне с образовательными, если они не уведомят МВД о том, что они приняли иностранцев на обучение (или отчислили). В ст. 18.19 КоАП хотят внести поправки.

В ведомстве разработали проект поправок в ст. 18.19 КоАП.

В данный момент по статье 18.19 КоАП оштрафовать от 500 до 800 тыс. руб. могут толькот образовательное учреждение — если оно не уведомит территориальное подразделение по вопросам миграции об иностранцах, которых принялои, отчислили, перевели, либо им дали академический отпуск. Если иностранец самовольно убыл — об этом тоже надо сообщать. Те же правила хотят распространить и на научные организации.

Они должны будут уведомить МВД в случаях:

  • поступления в научную организацию,
  • перевода иностранца на другую образовательную рпограмму;
  • перевода иностранца в другую научную организацию

Это нужно будет делать не позднее, чем за двадцать дней до окончания срока временного пребывания иностранца — чтобы ему продлили разрешение на временное пребывание.

Кроме того, научные организации обяжут уведомлять МВД о следующих обстоятельствах:

  • Иностранцу предоставили академический отпуск.
  • О завершении или прекращении обучения иностранца в научной организации.
  • О его самовольном убытии из научной организации.

Проект закона № 1193560-7.

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