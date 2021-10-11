Научным организациям добавят штрафы до 800 тыс. руб. за иностранцев

Научные организации планируют штрафовать наравне с образовательными, если они не уведомят МВД о том, что они приняли иностранцев на обучение (или отчислили). В ст. 18.19 КоАП хотят внести поправки.

В ведомстве разработали проект поправок в ст. 18.19 КоАП.

В данный момент по статье 18.19 КоАП оштрафовать от 500 до 800 тыс. руб. могут толькот образовательное учреждение — если оно не уведомит территориальное подразделение по вопросам миграции об иностранцах, которых принялои, отчислили, перевели, либо им дали академический отпуск. Если иностранец самовольно убыл — об этом тоже надо сообщать. Те же правила хотят распространить и на научные организации.

Они должны будут уведомить МВД в случаях:

поступления в научную организацию,

перевода иностранца на другую образовательную рпограмму;

перевода иностранца в другую научную организацию

Это нужно будет делать не позднее, чем за двадцать дней до окончания срока временного пребывания иностранца — чтобы ему продлили разрешение на временное пребывание.

Кроме того, научные организации обяжут уведомлять МВД о следующих обстоятельствах:

Иностранцу предоставили академический отпуск.

О завершении или прекращении обучения иностранца в научной организации.

О его самовольном убытии из научной организации.

Проект закона № 1193560-7.