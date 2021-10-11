Из-за каких расходных операций банк сможет заблокировать счет компании с 1 октября

Ваш счет теперь могут заблокировать по новым основаниям: за оформление платежек с одного компьютера по нескольким компаниям или за снятие государственной субсидии наличными. Новые правила действуют с 1 октября по измененному указанию ЦБ от 20.10.2020.
В указании регулятора больше 100 операций, которые по новым правилам могут быть отнесены к сомнительным.
Редакция «Клерка» выбрала самые интересные, в отношении обнала и переводов.
Вот некоторые из них:
- С одного компьютера отправляются платежки от разных организаций. При условии, что они зарегистрированы в разных странах и не являются взаимосвязанными. Или от разных физлиц при условии, что у банка нет информации, что они — родственники.
- Компания сняла наличными деньгами бюджетную субсидию.
- Снятие наличных денег с назначение платежа «Покупка у физлица лома, черных или драгметаллов». Главное — по такому назначению проходит более 30% от всех поступлений на расчетный счет денег или более 3 млн рублей в день.
- Компания проводит операции, связанные с оборотом цифровой валюты.
- Сумма переводов с назначением платежа «Перевод собственных средств» больше среднего остатка на счете компании. При условии, что такие платежи проводятся постоянно и в другой банк.
Хотите просмотреть все нововведения? Скачать указание ЦБ № 5599-У можно тут.
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