Кто пользуется «Совкомбанком», нужны ваши отзывы

Расскажите «Клерку» о «Совкомбанке» — мы собираем отзывы для «Рейтинга компаний».

На портале Банки.ру банк занимает первое место в народном рейтинге. И в 2020 году он также был на первом месте.

Это при том, что негативных отзывов о нем там хватает. А означать это может лишь то, что банк старается решать проблемы клиентов, о которых они пишут в своих отзывах.

Вот один из примеров — ИП очень долго пытался закрыть счет:

«Был давно открыт счет в данном банке, практически не пользовались им, в итоге решили закрыть, чтобы избавится от комиссии за обслуживание. Провозились очень долго, отправляли ИП раз 5 в банк, звонили и общались по телефону с сотрудниками банка, в итоге счет так и не закрыт».

После этого отзыва из Департамента клиентских впечатлений ПАО «Совкомбанк» попросили в личке уточнить ИНН. После чего проблему решили, так как клиент пишет:

«В итоге, удалось связаться с сотрудниками банка и решить вопрос, счет закрыт».

А вот хороший отзыв о РКО:

«Платежка проходим в течение 10-15 минут, первые 3 платежки бесплатно, моментальный ответ чат-банка (службы поддержки) 24 часа в сутки, платежки обрабатываются с 1.00 ночи до 19.00 вечера по одной цене, так как в другом банке с 9.00 до 16.00, а далее повышенный тариф за платежное поручение».

У кого счет в «Совкомбанке», как вам обслуживание? Как тарифы, как платежи проходят? Нет ли нареканий? Ждем ваши отзывы.