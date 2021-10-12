При продаже подаренной квартиры теперь не надо платить двойной налог: таблица с примерами

В 3-НДФЛ при продаже квартиры, ранее полученной в дар, можно заявить расходы — либо кадастровую стоимость, либо расходы дарителя.

Эти правила распространяются на доходы начиная с 2019 года.

Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме в теме «НДФЛ при продаже квартиры».

Читательница «Клерка» обратилась за советом — как уменьшить налог при продаже подаренной квартиры.

При дарении (так как оно было не от близких родственников) человеку уже пришлось заплатить НДФЛ с кадастровой стоимости квартиры.

Через некоторое время он захотел продать ее, и что же, опять платить НДФЛ с продажной стоимости?

Раньше так и было. Однако с 2019 года правила поменялись.

Теперь доход от продажи можно уменьшить на сумму, с которой был уплачен налог. Если налог не платился (подарок был от близких родственников), то уменьшить доход можно на расходы, которые когда-то понес даритель при покупке этой квартиры.

Кстати, может так случиться, что даритель сам не тратился на покупку этой квартиры. Возможно, он сам ее получил когда-то в дар или по наследству, или в ходе приватизации. В этом случае у получателя подарка не будет расходов, чтобы уменьшить ими доход. Можно будет лишь применить имущественный вычет в сумме до 1 млн рублей.

Об этом сообщается в письме Минфина от 15.01.2020 № 03-04-05/1344.

Рассмотрим на примере, какой налог придется заплатить человеку, получившему в дар квартиру и продавшему ее до истечения минимального срока владения.

Подарок от близкого родственника, который ранее купил эту квартиру Подарок от близкого родственника, которому эта квартира досталась бесплатно Подарок не от близкого родственника Покупная стоимость квартиры 1 500 000 0 Не имеет значения Кадастровая стоимость квартиры 2 000 000 НДФЛ при дарении нет нет 260 000 Продажная стоимость 3 000 000 НДФЛ при продаже (3 000 000 — 1 500 000)*13 % = 195 00 (3 000 000 — 1 000 000)-13 % = 260 000 (3 000 000 — 2 000 000)-13 % = 130 000 Итого НДФЛ при дарении и продаже 195 000 260 000 390 000