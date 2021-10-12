При продаже подаренной квартиры теперь не надо платить двойной налог: таблица с примерами

В 3-НДФЛ при продаже квартиры, ранее полученной в дар, можно заявить расходы — либо кадастровую стоимость, либо расходы дарителя.
Эти правила распространяются на доходы начиная с 2019 года.
Обсуждение этого вопроса идет на нашем форуме в теме «НДФЛ при продаже квартиры».Читательница «Клерка» обратилась за советом — как уменьшить налог при продаже подаренной квартиры.
При дарении (так как оно было не от близких родственников) человеку уже пришлось заплатить НДФЛ с кадастровой стоимости квартиры.
Через некоторое время он захотел продать ее, и что же, опять платить НДФЛ с продажной стоимости?
Раньше так и было. Однако с 2019 года правила поменялись.
Теперь доход от продажи можно уменьшить на сумму, с которой был уплачен налог.Об этом, в частности, сообщается в письме Минфина от 29.12.2020 № 03-04-05/115791.
Если налог не платился (подарок был от близких родственников), то уменьшить доход можно на расходы, которые когда-то понес даритель при покупке этой квартиры.
Кстати, может так случиться, что даритель сам не тратился на покупку этой квартиры. Возможно, он сам ее получил когда-то в дар или по наследству, или в ходе приватизации. В этом случае у получателя подарка не будет расходов, чтобы уменьшить ими доход. Можно будет лишь применить имущественный вычет в сумме до 1 млн рублей.
Об этом сообщается в письме Минфина от 15.01.2020 № 03-04-05/1344.
Рассмотрим на примере, какой налог придется заплатить человеку, получившему в дар квартиру и продавшему ее до истечения минимального срока владения.
|Подарок от близкого родственника, который ранее купил эту квартиру
|Подарок от близкого родственника, которому эта квартира досталась бесплатно
|Подарок не от близкого родственника
|Покупная стоимость квартиры
1 500 000
0
Не имеет значения
|Кадастровая стоимость квартиры
2 000 000
|НДФЛ при дарении
нет
нет
260 000
|Продажная стоимость
3 000 000
|НДФЛ при продаже
|(3 000 000 — 1 500 000)*13 % = 195 00
|(3 000 000 — 1 000 000)-13 % = 260 000
|(3 000 000 — 2 000 000)-13 % = 130 000
|Итого НДФЛ при дарении и продаже
195 000
260 000
390 000
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