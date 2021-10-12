Почему людям не нравится ЛК физлиц на сайте ФНС

Всего за 2020 год было налоговики разослали 67 млн налоговых уведомлений. Из них 22,4 млн — электронно через личный кабинет налогоплательщика.
Информация опубликована на сайте ФНС.
«В этом году Налоговая служба направляет порядка 67 млн налоговых уведомлений. 44,6 млн из них направляются налогоплательщикам-физическим лицам по почте заказными письмами, остальные размещены в электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС», — сообщил начальник управления налогообложения имущества Алексей Лащенов.
А нам хотелось бы узнать ваше мнение.
Общая сумма начисленных имущественных налогов за 2020 год — 299 млрд рублей.
Не пришло уведомление об уплате имущественного налога? Разбираемся в причинах, читать тут.
А как вы относитесь к личному кабинету на сайте ФНС?
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