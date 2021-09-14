Не пришло уведомление об уплате имущественного налога? Разбираемся в причинах

Налоговые уведомления направляются не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который уплачиваются налоги. Оно может не прийти по почте, если сумма меньше 100 рублей, есть 100% налоговые льготы или зарегистрировал личный кабинет налогоплательщика.

Об этом напомнила ФНС на своем сайте.

Уведомления на уплату налога не поступит, если:

Общая сумма налогов за год менее 100 рублей. Эта сумма будет перенесена автоматически на следующий год. Есть налоговая льгота в размере 100%. Например, пенсионеры освобождены от уплаты имущественных налогов на единственное жилье, гараж и дачу. Есть личный кабинет налогоплательщика. В этом случае налоговое уведомление будет направлено в ЛК, а не по почте.

В других случаях, если человеку не пришло налоговое уведомление, надо обратиться в ФНС. Это можно сделать лично, после регистрации в ЛК или на сайте ФНС в разделе «Обратиться в ФНС».