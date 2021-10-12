Хотите увидеть нормальный протокол комиссии у налоговиков? Это не шутка

Налоговики в протоколах комиссии редко пишут что-то, кроме норм НК и предписания заплатить в бюджет столько-то. Тем не менее, встречаются шедевры (без сарказма!), где внятно и логично расписано, что и почему налоговики от вас хотят.

Поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«Я уже неоднократно выкладывал протоколы комиссии „курильщика“, которые составляют налоговые органы. Почему „курильщика“? Потому что они зачастую на одном — двух листочках, где кроме цитирования НК и просьбы заплатить звонкую монету, больше ничего не пишут.

А сегодня поделюсь с вами протоколом комиссии „здорового человека“.

В протоколе все подробно описано [ну или почти всё]. Из этого протокола вы поймёте, что такое группы налогового риска [высокий, средний, низкий], почитаете мнение налоговиков про положения ГК и прочие полезности.

Прочитав протокол „здорового человека“ вы сможете понять [хоть и частично] логику налогового органа да и вообще понять, как он действительно должен выглядеть и что вас будет ожидать на комиссии.

P.S. Респект этому московскому налоговому органу. Так должна строится работа контрольно-аналитического отдела».

В комментариях протокол назвали лучшим. А кто-то вообще пишет, что в первый раз видит такой протокол на 4 листах.

На вопрос автору, что налоговики по этому поводу сказали устно, он пишет:

«По самой сути не общались, это мне не нужно было, я сам предложил не тратить на это время. Кроме того, что в протоколе у налогоргана ничего нет. Никаких мероприятий налогового контроля».

По крайней мере, показали, что и откуда там появилось.