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Гугл не может, «Клерк» поможет. Закажите статью главреду!

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
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Разгар отчетности, плавится мозг, шеф шлет миллион поручений, разобраться с очередными новшествами в законах не получается? Хватит это терпеть! Закажите статью главреду «Клерка», мы ее напишем и разместим в «Разборах». И поможем не только вам, а еще и сотне-другой других бухгалтеров.

Это будет готовый мануал по любому вашему вопросу, даже самому сложному: просто бери и делай!

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